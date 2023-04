Springer-Chef Mathias Döpfner entschuldigt sich

In einem auf der "Bild"-Webseite veröffentlichten Beitrag "in eigener Sache" schrieb der Chef des deutschen Medienhauses: "Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe."

Der 60-Jährige reagierte damit direkt auf eine entsprechende Aufforderung von "Bild"-Chefredakteurin Marion Horn. Döpfner schrieb: "‚Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!‘ Das hat Marion Horn am Samstag in ,Bild‘ geschrieben. Stimmt."

Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte am Donnerstag über Nachrichten berichtet, die bei Springer konzernintern verschickt worden sein sollen. Das Blatt berief sich auf Dokumente, die aus den vergangenen Jahren stammen sollen. Es handle sich um E-Mails und Chatnachrichten aus dem engsten Führungskreis des Medienkonzerns, viele seien vom Springer-Chef selbst, so die Zeitung.

FPD-freundlich berichten

In den aufgelisteten Zitaten ging es zum Beispiel um abfällige Kommentare über Ostdeutsche oder um Kritik an Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Döpfner soll sich vor der Bundestagswahl auch eine FDP-freundliche Berichterstattung in der "Bild" gewünscht haben und dies an die Spitze der größten Boulevard-Zeitung Deutschlands adressiert haben.

Döpfner bestätigte indirekt in seinem Beitrag, der die Überschrift "Stimmt!" trägt, dass bestimmte Formulierungen von ihm stammen. Zum Beispiel: "Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten." Dazu schrieb Mathias Döpfner jetzt: "Das ist verletzend. Und wörtlich genommen natürlich Quatsch."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper