"Sprache wird wahnsinnig überschätzt"

Sind Menschen, die Eskimo oder Indianer sagen, per se Rassisten? Was ist am Wort Migrationshintergrund falsch und warum sollte man das Wort Curry nur hinter vorgehaltener Hand verwenden? Im Umfeld von kultureller Aneignung und vehement auftretenden Sprachaktivisten war zeitgemäße Sprache noch nie so schwierig wie heute. Matthias Heine, Journalist ("Die Welt"), Buchautor und Linguist, hat dazu das Buch "Kaputte Wörter?" geschrieben.

OÖNachrichten: Herr Heine, Wörter wie Neger oder Eskimo sind verständlicherweise kaputte Wörter. Aber was soll an der Bezeichnung bester Freund oder Weihnachtsmarkt falsch sein?

Matthias Heine: Weil es Leute gibt, die das problematisiert haben. Bei "bester Freund" gibt es Pädagogen, die sagen, das sei eine exklusive Bezeichnung, also das Gegenteil von Inklusion, und damit würde man andere Kinder ausschließen. Während ich mein Buch geschrieben habe, ist fast jede Woche ein neues Wort aufgetaucht: Curry, Pizza Hawaii, solche Sachen. Das zeigt die ganze Breite dieser Kämpfe. Weihnachtsmarkt war in Berlin ein Thema. Der hieß in Kreuzberg plötzlich Wintermarkt. Jeder, der muslimische Freunde hat, weiß, dass die darauf pfeifen. Für die ist der Weihnachtsmarkt der Weihnachtsmarkt und die gehen hin oder nicht, egal wie der heißt.

Ab wann ist ein Wort zu sehr belastet, um es aussprechen zu dürfen?

Ich würde die Schwelle relativ niedrig ansetzen. Wenn man mit einem Vertreter einer bestimmten Gruppe redet und der dieses Wort als beleidigend empfindet, dann sollte man auf jeden Fall gründlich überlegen, ob man nicht besser darauf verzichtet. Die andere Seite sind historische Texte oder Zitate in der Literatur. Es gibt ja diese Theorie, dass Wörter wie Zigeuner oder Neger in historischen Quellen, in Zitaten oder in Debatten nicht mehr benutzt werden sollen, um sie nicht zu reproduzieren. Das halte ich für einen Unfug. Weil noch nie ein unangenehmes Wort durch Nicht-mehr-Sagen oder -Schreiben ausgelöscht wurde.

Sind Wortkreationen wie "Native North Polar People" statt Eskimo für die Betroffenen hilfreich?

Bei Eskimo ist es problematisch, weil es Ureinwohner ganz oben im Norden gibt, die sich weder Eskimo noch Inuit nennen. Eskimo hat aber nicht dieselbe rassistische Fallhöhe wie etwa Neger. Da würde ich mich anschließen, dass das gar nicht mehr geht. Wir haben selten mit echten Eskimos zu tun und ich würde bei einem Treffen versuchen, vorsichtig herauszufinden, wie derjenige sich selber bezeichnet.

Sprache ist auf der einen Seite Identität und Verwurzelung, auf der anderen Seite aber immer schon in Bewegung gewesen. Warum also die Aufregung?

Zum einen melden sich etwa People of Colour nun viel vehementer zu Wort als früher. Sprachkämpfe sind auch Ausdruck der Identitätspolitik. Die Linke hat sich nach 1989 als Internationale der Diskriminierten wieder erfunden. Es ging dabei aber immer mehr um gefühlte Diskriminierung. Ich bezweifle, dass jemand, nur weil er People of Colour ist, wirklich von der Benennung der Mohrenstraße oder der Mohrenapotheke betroffen ist. Betroffen wäre er nur, wenn er so angesprochen wird. Auf der anderen Seite haben Personen wie Karl Kraus versucht, mit der Sprachanalyse den Faschismus zu verhindern. Er hat auf bittere Weise ja auch recht gehabt, weil die spätere Vernichtung der Menschen mit der Dehumanisierung der Sprache vorbereitet worden ist.

In Deutschland gibt es die Empfehlung, statt von "Menschen mit Migrationshintergrund" von "Eingewanderten und ihren Nachkommen" zu sprechen. Das wird einen ausländerfeindlich eingestellten Menschen nicht von seiner Haltung abbringen.

Das stimmt. Dem Ganzen liegt eine wahnsinnige Überschätzung von Sprache zugrunde. Egal, wie man es nennt, wir machen die Leute damit immer kenntlich als eine besondere Gruppe in der Gesellschaft. Schauen Sie nach Amerika. Dort gab es in den vergangenen 120 Jahren fünf verschiedene Benennungen für Afroamerikaner. Es fing mit dem Schimpfwort Nigger an, dann kam Negro, dann war zwischendurch coloured angesagt, später waren es Africans und jetzt sind wir bei People of Colour. An den eigentlichen Grundlagen des Rassismus in den USA hat sich dadurch aber nichts geändert.

Ist die Diskussion um kaputte und neue Wortkreationen nicht auch dahingehend scheinheilig, als hier Nicht-Betroffene für potenziell Betroffene Regeln aufstellen?

Dort, wo direkt mit Betroffenen gesprochen wird, sollte man auf jeden Fall deren Empfehlungen folgen. Kritisch wird es, wenn kleine aktivistische Gruppen, die etwa gegen die Mohrenstraße gekämpft haben, den knapp 200 Millionen Deutschsprachigen vorschreiben, wie sie zu sprechen haben. Das kann nicht aufgrund einer ziemlich konstruierten Betroffenheit geschehen.

Apropos: Sie sprechen in Ihrem Buch Minderheiten, Regierungen und Behörden das Recht ab, den 200 Millionen Deutschsprechenden vorzuschreiben, welche Wörter sie gebrauchen dürfen. Auch dann nicht, wenn sich Minderheiten von solchen Wörtern diskriminiert fühlen. Die Geschichte lehrt anderes, wenn man etwa das Schicksal von Roma und Sinti während der Nazizeit hernimmt.

Ich halte den Begriff Diskriminierung für extrem schwammig, wenn er auf Gefühlen beruht. Wenn eine Frau sagt, sie wird traumatisiert, wenn sie an der Frankfurter Mohrenapotheke vorbeigeht oder auf der Speisekarte das Zigeunerschnitzel sieht. Da muss ich leider sagen, diese Frau hat möglicherweise Probleme, die durch Sprachregelung und politische oder journalistische Instanzen nicht zu lösen sind. Ich glaube auch nicht, dass die Mehrzahl der Sinti und Roma jedes Mal entsetzt am Kühlregal mit eingefrorenen Zigeunerschnitzeln vorbeigegangen ist. Zum anderen geht es um den Betroffenheitsbegriff. Es ist völlig legitim, dass diese Menschen dafür werben, diese Wörter nicht mehr zu benutzen.

Was ist dann Ihr Problem?

Mir geht es um Vorschriften, um den völlig unangemessenen Furor, mit dem die Leute auf die Anklagebank gesetzt werden, weil sie diese Begriffe noch verwenden. Als ob es da um Wohl und Wehe der Nation geht, wenn man etwa von Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Das sind doch keine Schicksalsfragen der Menschheit. Wir leben in einer Demokratie und die Sprache gehört uns allen.

Ravensburger hat nach harscher Kritik in den sozialen Medien zwei Bücher zum Kinderfilm "Der junge Häuptling Winnetou" zurückgezogen, weil darin kolonialistische und rassistische Inhalte befördert und dadurch Gefühle anderer verletzt worden wären. Für Sie nachvollziehbar?

Überhaupt nicht. Es war eine relativ kleine Gruppe auf Instagram und Facebook, die zunächst auf die ersten Ankündigungen des Films reagierte. Auf Basis dieser winzigen Gruppe hat der Verlag das Buch zurückgezogen. Es war nie so, dass sich bei ihnen direkt Vertreter amerikanischer Ureinwohner gemeldet und gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen. Es war nur ein Mini-Shitstorm, aber Ravensburger ist dadurch umgefallen. Das macht diesen Vorgang umso erschreckender. Ob es um das Buch schade ist, ist eine andere Geschichte, aber es ist so, dass das ein Vorgang ist, der Vorbildcharakter haben kann.

Matthias Heine: "Kaputte Wörter?", Verlag Duden, 304 Seiten, 22,70 Euro

