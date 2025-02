SPÖ hinterfragt Besucher-Statistik der Kultur GmbH

In halb Europa boomen Museumsangebote. Auch die meisten Bundesmuseen in Wien – allen voran Nationalbibliothek, Albertina und Kunsthistorisches Museum – bilanzieren für 2024 mit Besucherzuwächsen. Während die Begegnung mit analoger Kunst beziehungsweise Kulturgütern einen Nerv der Bevölkerung trifft, stagniert der Besuch nach einem gravierenden Rückgang in den Häusern der Kultur GmbH des Landes (LKG mit Linzer Schlossmuseum, Francisco Carolinum, OK Offenes Kulturhaus, etc./die OÖN berichteten).