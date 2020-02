Irgendwo im Wald auf einer Insel ist ein Spion (Alexander Köfner) unterwegs. Er hat den Auftrag, herauszufinden, ob es Trolle wirklich gibt und, wenn ja, ein Beweisfoto zu liefern. Plötzlich entdeckt der etwas großmaulige Forscher eine Höhle, in der er einen schlafenden Troll vermutet. Nun setzt er alles daran, die offenbar fiese Kreatur herauszulocken.

Und recht viel mehr gibt es dann schon nicht mehr zu erzählen über das Stück "Der Trollspion" für Kinder ab fünf Jahren, das am Samstag im Landestheater Premiere hatte. Regisseurin Nele Neitzke lässt die Geschichte belanglos dahinplätschern, die Minuten verstreichen ohne Spannung und ohne Höhepunkt. Alexander Köfner trägt das Stück dank des kraftvollen, engagierten Spiels und hält die Kinder so bei der Stange. Doch letztlich fehlt das, was jedes gute Stück braucht: eine Botschaft. Schade.

Fazit: Belanglos

Premiere: "Der Trollspion", Stück für Kinder ab fünf Jahren von Wolfram Hänel, Studiobühne im Landestheater Linz. Weitere Termine am 23. Februar (15 Uhr), 8., 22., 29. März (jeweils um 15 und 17 Uhr)