",Spinnst du, dich an diesem Stück abzuarbeiten!‘ Das war die Antwort von einigen meiner Freunde und Kollegen. Der andere Teil hat mir Mut zugesprochen", sagt Paul-Georg Dittrich. Der 40-jährige Regisseur huscht in der Hocke über die Bühne und winkt den Chor weiter an die Rampe heran. Dann kniet er und wartet, welche akustischen Positionskorrekturen Dirigent Markus Poschner sonst noch vornehmen möchte. Es ist Probe für den dritten Akt von "Die Meistersinger von Nürnberg".