Die spinnen, die Tiroler – auch so könnte man das "Wunder von Wörgl" zusammenfassen, das am Donnerstag in der Stückfassung von Nici Neiss und Doris Harder bei den Burgfestspielen Reichenau im Mühlviertel Premiere hatte. Das Stück erzählt die erstaunliche Geschichte des Wörgler Bürgermeisters, der in den 1930er-Jahren eine lokale Währung einführte und so die Stadt mitten in der Krise zum Blühen brachte, bis die Regierung das Experiment stoppte.