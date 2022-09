"Spiegel"-Bericht erhebt Vorwürfe gegen Ulrich Seidl

Die Familien seien nicht korrekt über das Filmthema Pädophilie informiert worden, Kinder am Set hätten sich unwohl gefühlt.

In dem Bericht werden sowohl Mitarbeiter von Seidl als auch die Familien – allesamt anonym – zitiert. Man sei im Vorfeld nicht über die Thematik aufgeklärt worden, Eltern sei der Zutritt zum Set verweigert worden. Kinder hätten mit erwachsenen Darstellern ihnen unangenehme Szene drehen müssen. Auch seien vorgeschriebene Auflagen zum Dreh mit Kindern wie etwa die Zustimmung von Kinderärzten und Psychologen nicht eingehalten worden. Ein Vater sagte laut "Spiegel": "Ich glaube, sie haben uns betrogen, weil wir arm sind."

ZIB 1: Schwere Vorwürfe gegen Ulrich Seidl erhoben

Seidl wehrt sich in Statement

In einem Statement spricht Ulrich Seidl davon, dass vom "Spiegel" "unzutreffende Darstellung, Gerüchte oder aus dem Kontext gerissene Vorkommnisse am Set von ‘Sparta’ zu einem in keiner Weise den Tatsachen entsprechenden Zerrbild montiert" werden. Die Kinderdarsteller seien wie alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler niemals gedrängt worden, vor der Kamera Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten. Auch seien die jugendlichen Darsteller durchgehend betreut worden.

ZIB 1: Peter Schneeberger (ORF) über die Vorwürfe gegen Ulrich Seidl

Und "selbstredend" seien die Eltern vor den Dreharbeiten über alle wesentlichen Inhalte des Films unterrichtet worden, stellt der Regisseur die vom "Spiegel" gemachten Vorwürfe klar in Abrede: "Nie haben wir beim Dreh die Grenzen des ethisch und moralisch Gebotenen überschritten."