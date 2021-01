Der Lockdown dauert an, die Kulturstätten bleiben geschlossen. Für all jene Klassikfreunde, die bereits unter Entzugserscheinungen leiden, empfiehlt die OÖN-Redaktion drei neue CDs als kleinen Trost: In spannende Welten taucht Biliana Tzinlikova mit ihrem der weniger bekannten Hälfte der "Groupe de Six" gewidmeten Klavierrecital "Tailleferre, Auric & Durey – Works for Piano" (Paladino Music) ein. Die Mitglieder des französischen Komponistenkollektivs sind weitgehend aus dem