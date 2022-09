Spanischer Bestsellerautor Javier Marías gestorben

Er zählte zu den bedeutendsten und erfolgreichsten spanischen Schriftstellern der Gegenwart. Am Sonntag ist Erfolgsautor Javier Marías ("Mein Herz so weiß") im Alter von 70 Jahren in Madrid gestorben. Seine 16 Romane – zuletzt erschien im Frühjahr der Spionageroman "Tomás Nevinson" – wurden in 46 Sprachen übersetzt und insgesamt neun Millionen Mal verkauft.

Dabei galt der unbequeme Denker lange als schwer verkäuflich, bis "Mein Herz so weiß" im Sommer 1996 – rund vier Jahre nach dem Erscheinen der spanischen Fassung – in der TV-Sendung "Das literarische Quartett" unisono mit Lob überschüttet wurde. Der 2013 verstorbene "Literaturpapst" Marcel Reich-Ranicki sprach von einem "genialen Buch" und dem "größten im Augenblick lebenden Schriftsteller". Nach der Sendung eroberte der Roman die Bestsellerlisten.

Kettenraucher und Frühaufsteher

Marías gehörte zu den "ewigen Nobelpreiskandidaten", er wurde von so namhaften Kollegen wie Orhan Pamuk und J. M. Coetzee in den Himmel gelobt. Dabei räumte der Kettenraucher und Spätaufsteher unumwunden ein, er werde stets von "enormer Unsicherheit" geplagt, wenn er in seiner Wohnung voller Bücher im Zentrum von Madrid ein neues Werk beginne. Während das leere weiße Blatt – Marías verabscheute Computer und tippte stets an der Schreibmaschine – ihm Unbehagen bereitete, verursachte das fertige Werk ihm später oft Verdruss. "Alle meine Romane erscheinen mir unmittelbar nach der Vollendung schlecht. Ich würde oft am liebsten alle Seiten in den Papierkorb werfen", erzählte er.

Der Mann, der seinen Erzählungen nach mit elf mit dem Schreiben begann und sich in seiner Jugend in Paris als Straßensänger durchschlug, war ein Rebell im Literaturbetrieb. Er gewährte selten Interviews, nahm keine Auszeichnungen staatlicher Stellen in Spanien an – und auch keine Vorauszahlungen. Seine Erklärung: "Ich würde meine Freiheit verlieren. Und ein Buch, das nicht gelungen ist, nicht in die Schublade stecken können."

Marías’ Werk umfasste nicht nur Romane, Essays, Kolumnen und Erzählungen, sondern auch etliche Übersetzungen aus dem Englischen. Zu den literarischen Markenzeichen des begeisterten Anhängers des Fußballklubs Real Madrid gehörten die präzise Sprache, die Mischung aus Wirklichkeit und Fiktion sowie die weit ausgreifenden Sätze. Bevorzugt setzte er sich mit zeitlosen Themen wie Verrat, Liebe und Begierde auseinander.