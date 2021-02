Soziologe, Maler und Autor Urs Jaeggi ist tot

Mit seinem Buch "Macht und Herrschaft in der BRD" galt er als einer der Ideengeber der Studentenbewegung der 1960er Jahre. Später arbeitete er diese gesellschaftlichen Umbrüche in Romanen auf. 1981 gewann der Universitätsprofessor für Soziologie mit einem Auszug aus dem Roman "Grundrisse" den Bachmannpreis. In seinen späteren Jahren widmete er sich der Malerei und Bildhauerei.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.