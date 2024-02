Jazz in Ulrichsberg: Spannende Sounds für offene Ohren

Ein ebenso spektakuläres wie außergewöhnliches Improvisationsquartett eröffnet am Samstagabend das Konzertjahr im Jazzatelier Ulrichsberg. Ask 'em Y – Ask them why - nennt sich die Formation und der Posaunist Stefan Krist, Flötistin Angelina Ertel, die Guzheng-Spielerin Yu Miao und der Videokünstler Wang Meng wirken mit. Daneben bedienen die Vier noch diverse Kleingeräte, Spielzeug und electronic devices. Das macht die Performance bunt und abwechslungsreich.