Frau Eloff, seit Sie in Linz sind, begeistern Sie das Publikum. Wie lange wird man Sie noch im Musiktheater sehen? Erica Eloff: Mindestens noch zwei Jahre, so lange habe ich noch einen Vertrag. Dann schauen wir mal. Ich bin aber sehr glücklich hier. Bei den Salzkammergut Festwochen in Gmunden haben Sie an der Seite von Piotr Beczala brilliert. Wie waren die Reaktionen auf Ihren Auftritt? Das war Spaß und das Feedback aus dem Publikum war großartig. Es war wirklich toll, mit Piotr