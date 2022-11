Rois’ musikalische Lesung "Have a Cup of Tea" prägen das Album "The Kinks Are the Village Green Preservation Society" (1968) der Brit-Rocker ("Sunny Afternoon") und Ian McEwans Erzählband "Erste Liebe – letzte Riten" (1975). Die 61-Jährige begleiten die Musiker Clemens Maria Schönborn und Mark McRae (26. 11., 20 Uhr, Karten-Tel.: 0732 / 78 18 00, posthof.at).