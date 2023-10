Sonntags-"Tatort": "Murot im Paradies" sucht das Glück

Es gibt nichts gefährlicheres, als die Suche nach dem Glück. Fast hätte er sie mit dem Leben bezahlt. "Murot und das Paradies" (gestern, ARD) lässt den Ermittler eine Depression durchleiden, auf der Couch bei seinem Therapeuten (Martin Wuttke). Während die Spur zweier mysteriöser Todesfälle zu einer dubiosen Stiftung und mitten ins vermeintliche "Paradies" führt. Letzteres sei "kein Ort, sondern ein Zustand", weiß Brigitt Hobmeier als anmutiger Todesengel, der Murots Nabel anzapft, um ihn zu manipulieren: Mit dem Glück. Der Geborgenheit an der mütterlichen der Brust. Der Schwerelosigkeit des Alls. Dem Mord am "Führer".

Ulrich Tukur gibt den am Dasein Gequälten, in selige Irren Verführten im "Tatort", der mehr eine Satire auf Heilsversprechen samt Warnung vor HighTech-Manipulation, Kapitalismusgier Gier ist. Das Paradies? Mag die finale Erkenntnis sein, dass das Glück in der Sehnsucht nach ihm liegt. Wer Tukurs Murot mag, wird auch diese etwas dick aufgetragene Folge mögen.

