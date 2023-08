Sonnen, tanzen, feiern: Zehntausende genießen das Frequency

Ausverkauft: 50.000 Besucher kamen am Donnerstag nach St. Pölten.

Die einen kühlen sich im Schlauchboot in der Traisen ab, die anderen kommen im Baywatch-Kostüm, wieder andere füllen sich am Campingplatz mit Bier ab: Es ist Frequency-Zeit. Seit Donnerstag ist St. Pölten im Ausnahmezustand. Täglich genießen bis zu 50.000 Besucher bei Österreichs größtem Musikfestival Musik, Entspannung und Sonnenschein. Am heutigen letzten Tag geht es noch einmal mit Bands wie Kraftklub, dem Rapper Luciano, dem Sänger Edwin Rosen (alle drei aus Deutschland) und dem niederländischen DJ Armin van Buuren richtig rund.

"I fucking love Austria"

Gleich der Donnerstag war dank eines Ansturms auf die Tageskassa ausverkauft. Musikalisch beeindruckte an diesem Abend besonders US-Rapper Macklemore. Mit einem "I fucking love Austria" streute er dem Publikum Rosen und erwies sich sehr schnell als begabter Entertainer. Headliner des ersten Abends waren Die Ärzte. Ihr auf 23 Uhr angesetzter Gang auf die Bühne erfolgte ein wenig früher, statt dem gewohnten Starter der aktuellen Tour namens "Westerland" gab es den "Schundersong". Ob ihr Fun-Punk im Jahr 2023 vor jungem Publikum noch funktioniert, war nicht die Frage, sondern sie lautete "Ist das noch Punk-Rock?" – so der gleichnamige Song.

Gestern Abend war das Konzert der Imagine Dragons der von vielen lang erwartete Höhepunkt. Die von Sänger Dan Reynolds angeführte Truppe aus Las Vegas war der Headliner am Freitag. Bei den Einsatzkräften war die Stimmung wie bei den Besuchern prächtig – es gab bis zum Nachmittag keine großen Einsätze, dafür aber viele kleinere. Allein gestern Vormittag versorgten die 120 Sanitäter 641 Personen, vor allem wegen kleinerer Verletzungen und Insektenstiche.

