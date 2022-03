Song Contest: Österreich startet mit der Unglücksnummer 13

Vermeintlich. Denn bisher erwies sich diese Zahl als gar kein schlechtes Sprungbrett für heimische ESC-Beiträge. So startete Cesar Sampson in Lissabon 2018 in seinem Halbfinale von diesem Startplatz - und landete schließlich auf Rang 3 der Gesamtwertung. Und das wäre doch keine schlechte Zielgröße für LUM!X und Pia Maria mit "Halo".

Die beiden Halbfinals im Pala Alpitour der italienischen Industriemetropole Turin sind für den 10. und 12. Mai programmiert, das Große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Als Moderatoren fungieren neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini.

