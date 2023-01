Song-Contest-Legende Oesterreicher im Alter von 90 Jahren gestorben

Es war das leichtgewichtige Pop-Liedchen "Mrs. Caroline Robinson" des österreichischen Männertrios Springtime, das Dirigent und Arrangeur Richard Oesterreicher 1978 in Paris seinen ersten Song-Contest-Auftritt bescherte. Insgesamt leitete der Komponist, Jazz-Musiker, Mundharmonika- und Gitarren-Solist zwölfmal die ORF-Big-Band beim europäischen Wettsingen. Nach Thomas Forstners "Venedig im Regen" 1991 war Schluss. Am Dienstag ist Richard Oesterreicher im Alter von 90 Jahren in Wien gestorben.