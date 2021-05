Jetzt heißt es Daumen halten für Österreich: Heute startet Vincent Bueno mit seinem Song "Amen" beim zweiten Semifinale des Song Contest (ESC) in der Ahoy-Arena in Rotterdam. Der Wiener geht mit Startnummer fünf ins Rennen. Drei Minuten hat er für seine Performance auf der riesigen ESC-Bühne Zeit, auf der er ganz alleine stehen wird: Wegen der Pandemie hat er keine Backgroundsänger mit, ihre Stimmen kommen vom Band (was heuer ausnahmsweise erlaubt ist).