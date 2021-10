Song Contest: Das Finale steigt am 14. Mai in Turin

Das Finale steigt am Samstag, 14. Mai, in der 15.000 Besucher fassenden Mehrzweckhalle PalaOlimpico. Am 10. und 12. Mai stehen die Halbfinale in der Stadt im Piemont an.

Turin setzte sich gegen 16 andere italienische Städte durch, darunter Mailand, Bologna und Rimini. Italien darf den ESC im kommenden Jahr ausrichten, weil die Rockband Maneskin aus Rom mit der Nummer "Zitti e buoni" den traditionsreichen Musikwettbewerb 2021 gewonnen hat. Nach 1965 (Neapel) und 1991 (Rom) steigt das Event zum dritten Mal in Italien.