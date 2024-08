Song Contest 2025 findet in Basel statt

In die Schweiz zieht der ESC, weil der Schweizer Beitrag von Nemo in diesem Jahr in Malmö gewonnen hatte.

Die Stadt an der Grenze zu Deutschland und Frankreich stach somit Genf in der französischsprachigen Schweiz aus. Das Musikspektakel findet in der Regel im Mai statt.

In die Schweiz zieht der ESC, weil der Schweizer Beitrag von Nemo in diesem Jahr in Malmö gewonnen hatte. Es war der dritte Sieg der Schweizer in der fast 70-jährigen Geschichte des ESC.

Grenzüberschreitende Kooperation

Beide Städte hatten im Vorfeld mit ihrer Internationalität geworben: Basel grenzt direkt an Frankreich und Deutschland, und grenzüberschreitende Kooperation wird dort täglich gelebt. Genf beherbergt als europäischer Hauptsitz der Vereinten Nationen Hunderte internationale Organisationen.

