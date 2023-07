"Der fidele Bauer" in Bad Hall: Sommerunterhaltung mit Tiefgang

Die Scham vor der eigenen Abstammung mag vielen, denen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ein gewaltiger Aufstieg gelungen ist, ins Gesicht geschrieben sein. Plötzlich passt das Ureigenste der Herkunft nicht mehr zum erreichten Status, möchte man über die eigene Vergangenheit den Mantel des Schweigens legen. All das steckt in Leo Falls erstem großen Operetten-Erfolg, "Der fidele Bauer", der am Samstag im Stadttheater Bad Hall Premiere feierte.