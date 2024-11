"Something Rotten!": Musical zwischen Hamlet und Omelette

"Something Rotten!" führt ins England des Jahres 1595, wo sich die Theatertruppe der Brüder Bottom gegen Superstar William Shakespeare durchsetzen muss. Um mit dem neuen Stück einen Hit zu landen, bedient sich Theaterchef Nick Bottom einer Wahrsagerin. Sie prophezeit, dass ein Musical zum Erfolg führen werde – so komponiert er das erste Musical der Welt. Nur als er fragt, was Shakespeares größter Erfolg werden wird, gibt es atmosphärische Störungen und so handelt sein Musical anstelle von Hamlet von Omelette.

Musicalchef Matthias Davids hat ein charmantes Pointenfeuerwerk inszeniert, das temporeich viele andere Musicals – und Shakespeare – zitiert. Tom Bitterlich begleitet mit einer elfköpfigen Band das Ensemble. Bei der Bühne ließ sich Ausstatter Andrew Edwards vom Londoner Globe Theatre inspirieren. Infos: landestheater-linz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper