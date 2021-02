Seit seiner Gründung 1989 erhebt sich das Linzer Theater Phönix nicht, klüger als sein Publikum zu sein. Es steht auf dessen Seite. In all den Jahren leiteten abwechselnd die Gründerväter diesen dramatischen Raum an der Wiener Straße und etablierten ihn als eine der wichtigsten Mittelbühnen Österreichs. Einer der maßgeblichen davon, Harald Gebhartl, wird das noch bis Sommer 2022 tun, danach übernimmt die bisherige Phönix-Dramaturgin Silke Dörner die Leitung.