Katharina Stemberger sitzt auf einem orangen Motorroller und kurvt als Chefinspektorin Johanna Haizinger durch Linz. Vorbei an der voestalpine, entlang der Donaulände, über die Nibelungenbrücke und auch das Musiktheater liegt auf ihrem Weg zur Arbeit in der Linzer Tabakfabrik. Die Landeshauptstadt ist ab heute 13 Dienstage lang TV-Krimistadt. Was die "SOKO" Linz (20.15 Uhr, ORF 1) kann und welche Effekte mitschwingen.