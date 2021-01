"Soko Linz": Mitarbeiter für ORF-Serie gesucht

Die Landeshauptstadt hatte sich gegen Graz im Rennen um die Nachfolge der endenden ZDF/ORF-Reihe Soko Kitzbühel durchgesetzt. Jetzt sucht die für Soko Linz zuständige Produktionsfirma Gebhardt Productions GmbH nach Mitarbeitern für die Realisierung der neuen Serie. Es betrifft den Zeitraum zwischen April und November 2021, die Ausschreibung richtet sich an alle Interessierten, die in Linz leben oder eine Wohnmöglichkeit in Linz haben.

In folgenden Bereichen werden Stellen vergeben: Produktion (Fahrer, Setrunner, Produktionsassistent), Kamera (Data Wrangler), Kostüm (Garderobenhilfe), Ausstattung (IT-Spezialist, Requisitenfahrer, Baubühne) und Licht (Beleuchtungshelfer).

Bewerbungen können via Mail an sokolinz@filmpark.tv eingereicht werden, alle Details der Ausschreibung können auf facebook.com/GebhardtProductions nachgelesen werden.