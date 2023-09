"Soko Linz" geht weiter, aber die Deutschen fliegen raus

Am Montag treffen sich Schauspieler, Medien und Politiker zum Abschluss der Dreharbeiten der dritten Staffel von der TV-Krimiserie "Soko Linz" in der Linzer Pfarrgasse. Bei den Schauspielern wird es dabei lange Gesichter geben. Sonntagnachmittag hat der Großteil des Casts erfahren, dass er bei der vierten Staffel der fiktionalen Verbrecherjagd in und um Linz nicht mehr dabei sein werden.