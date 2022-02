SOKO Linz fällt beim TV-Publikum durch

Wer sich zum Serienstart einen Big-Bang erwartet hatte, wurde von der Belanglosigkeit des ersten Falls überrascht. "Judas" fühlt sich eher an wie die 47. Folge einer etablierten Krimi-Serie, die dringend ein Facelift braucht. Eine junge Frau, die im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms getarnt in Linz gelebt hat, wird in ihrer Substandard-Wohnung tot aufgefunden. Das Team der SOKO Linz nimmt die Ermittlungen auf.

"Ein ambivalentes Vergnügen": Die komplette Kritik von OÖN-Kulturredakteur Helmut Atteneder lesen Sie hier [OÖNplus]

Wenig authentisch, farblos, fad: Die Erwartungen der Zuschauer hat die gestrige Premiere offenbar nicht im geringsten erfüllt, wie ein Blick in die sozialen Medien zeigt. "Das Linz ist grauslich-Video vom Tourismusverband hat ein besseres Image der Stadt vermittelt", schreibt eine Nutzerin auf Twitter. Eine andere Soko-Zuschauerin findet noch schärfere Worte: "Die scheußlichsten Plätze von Linz werden ausgestrahlt." Auch das gesprochene Hochdeutsch stößt ihr sauer auf: "Wir reden nicht so in Oberösterreich", lässt sie via Twitter wissen. Damit nicht genug, ließ auch die Tonqualität zu wünschen übrig.

Ein Tiroler gießt mit seinem Kommentar zusätzlich Öl ins Feuer: "Linz is echt so schiach wie ihr immer sagts", schreibt er als Anspielung auf das polarisierende "Linz ist Linz"-Video. Auch aus der Stadtpolitik gibt es erste Reaktionen. Der Klubobmann der Linzer Neos hat mehrere Postings zur ersten Folge abgegeben. Für ihn ist die Serie "eine vergebene Chance für Linz".

