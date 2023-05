"Sog’s uns, Soizkammerguat!"

Da wird nicht lange herumgetuschelt, sondern auf die Bühne gerufen, was man sich für die eigene Gemeinde so wünscht. "Ein Freibad" zum Beispiel, das fehle in Pettenbach – "und mehr kulturelle Aktivitäten". Insofern hat sich die Kulturhauptstadt Bad Ischl/Salzkammergut 2024 schon gelohnt: Komponist, Pianist und Kabarettist David Wagner ist bis 3. September in 16 der insgesamt 23 Kulturhauptstadt-Gemeinden unterwegs, um mit seiner Improtheater-Gruppe "Wagner & Co" (diesmal mit Barbara Willensdorfer, Manuel Thalhammer und Daniela Wagner) die Bedürfnisse der Salzkammergut-Bevölkerung einzusammeln. Der Auftakt fand am Pfingstsamstag im neu eröffneten Theatersaal des Almtal-Centers in Pettenbach statt.

Die Zurufe und vor der Vorstellung schriftlich formulierten Wünsche bilden die Kette, an der sich die so liebe- wie humorvollen Schauspiel- und Musik-Nummern auffädeln. Zumindest der dabei geturnte Leonhardiritt von Thalhammer und Willensdorfer hätte Potenzial zum jährlichen Ritual.

Die nächsten Stationen, 3. 6. (15 Uhr): Unterach, 4. 6. (17 Uhr): Roitham, 10. 6. (20 Uhr): Obertraun.

