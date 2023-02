So will die "Soko Linz" in Staffel zwei besser werden

Harsch war die Kritik, als im Vorjahr die ersten Folgen der Krimi-Serie "Soko Linz" ausgestrahlt wurden: kaum schöne Ansichten der Stadt, die Schauspieler schwer verständlich, die Geschichten banal, die Anmutung billig. Am Dienstag, 7. Februar, eröffnet ORF 1 die zweite Staffel, in der nun vieles besser werden soll. In den ersten zwei Folgen hat sich einiges getan: Die Kommissare Joe Haizinger (Katharina Stemberger) und Ben Halberg (Daniel Gawlowski) sind nahbarer, es gibt schmucke Aufnahmen vom Pfarrplatz oder vom Pöstlingberg, die Düsterheit ist weg.

Dritte Staffel: Dreh ab Mai

Sogar seine Mutter habe ihn auf Soko Linz angesprochen, sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ein gebürtiger Linzer, bei der gestrigen Präsentation: "Sie gab mir den Auftrag, mehr schöne Plätze von Linz und Oberösterreich zu zeigen. Und genau das machen wir." Gleichzeitig kündigte Weißmann die dritte Staffel an, die ab Mai gedreht wird.

Im Schnitt sahen die erste Staffel im ORF 485.000 Menschen. Was Weißmann als Erfolg verkauft, ist eher eine Niederlage: Vorgänger "Soko Kitzbühel" holte im Schnitt 620.000 Zuseher am selben Sendeplatz. In Deutschland funktionierte "Soko Linz" als Vorabendserie mit 3,3 Millionen Zusehern (Wert der ersten sechs Folgen) dagegen gut.

Was sich in der neuen Staffel sonst noch änderte, zählt Florian Gebhardt, Leiter der Produktionsfirma, auf: mehr Außenaufnahmen, die zwar teurer sind als Studioszenen, aber dem Film mehr Opulenz verleihen, "eine gute Portion Schmäh" in den Geschichten und mehr Emotionalität: "Wir haben den Polizisten mehr Privatleben gegeben, das führt zu mehr Authentizität. Es menschelt mehr." So erfahren die Zuseher, dass Joe Haizinger einst eine Gewalterfahrung erleben musste, der alleinerziehende Ben kämpft mit seiner pubertierenden Tochter Emilia (Paula Hainberger). Doch warum fanden nicht gleich zu Beginn die schönen Seiten von Linz mehr Platz? "Wir wollten das zeigen, was Linz so einzigartig macht", sagt Gebhardt. "Die Mischung aus Industrie und digitaler Moderne."

Insgesamt kostet eine Staffel 6,5 Millionen Euro. Die Hälfte davon trägt Koproduzent ZDF, 500.000 Euro steuert das Land Oberösterreich bei. "Das ist eine einmalige Möglichkeit, das Land in seiner Vielfalt zu präsentieren", sagte Landtagspräsident Max Hiegelsberger (ÖVP) in Vertretung des erkrankten Landeshauptmannes. Allein die Wertschöpfung – etwa durch Einkäufe oder Unterkünfte des Filmteams – betrage zwei Millionen Euro.

Für Katharina Stemberger gehörte die Kritik an Staffel eins "zum Beruf dazu": "Aber wir haben auch sehr viele sehr gute Reaktionen bekommen." Für Paula Hainberger aus Leonding waren auch in der zweiten Staffel die Dreharbeiten aufregend: "Jeden Tag passiert etwas Neues." Zu Film-Papa Daniel Gawlowski entwickelte sie eine derart gute Freundschaft, dass er sie sogar beim Schulball besuchte und mit ihr tanzte.

Gawlowski zog nach Linz

Mit dem 34-Jährigen hat "Soko Linz" auf jeden Fall einen neuen Linz-Fan hervorgebracht. Der Bayer war so begeistert von Linz, dass er hierher zog. "Linz ist ein Geheimtipp. Es kann in manchen Dingen mehr als Berlin, München, Köln und Wien zusammen."

„Herzstiche“

In der ersten Folge wird auf einem Campingplatz die Leiche einer Frau gefunden. Schnell wird der Campingplatzbetreiber verdächtigt, ein vorbestrafter Spanner. Doch als die Kommissare herausfinden, dass die Tote Hauslehrerin in einer Linzer Familie war, erfahren die Ermittlungen eine Wende …

„Spurlos“

In der zweiten Folge bittet ein Kollege aus Budweis Joe Haizinger und Ben Halberg um Hilfe: Seine Tochter ist spurlos verschwunden. Er verdächtigt seinen Schwiegersohn, einen Anwalt, der schon mehrmals gewalttätig war. Doch dann gerät der Tscheche selbst ins Visier der Ermittler.

Soko Linz in Zahlen

87 Tage wurde an den 13 Folgen der zweiten Staffel gedreht, zum Einsatz kamen sieben Haupt- und 64 Episodendarsteller sowie 1000 Komparsen.

732 Szenen wurden insgesamt gedreht, das entspricht 9720 Minuten oder elf Stunden.

