Von der Femme fatale zur Grande Dame: Erika Pluhar feierte als Burgtheaterschauspielerin, Sängerin und Autorin Erfolge. Ihre Ehen mit Udo Proksch und André Heller waren nicht von Dauer, ihre Liebe zu Kunst und Publikum ist es hingegen schon. Auch mit 83 Jahren liebt sie es, von der Bühne aus mit Menschen in Kontakt zu treten. Am 4. März kommt Erika Pluhar zum OÖN-Frauentag in die Promenaden Galerien in Linz.