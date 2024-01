Mit seiner aktuellen Imagekampagne "ORF. Wie Wir" will man vom Küniglberg aus Bürgernähe suggerieren. Ein Auf-Augenhöhe-Sein mit der Kundschaft, die per Jahresbeginn um rund 700.000 Haushalte per ORF-Gesetz erweitert worden ist. Damit hat der Gesetzgeber die so genannte Streaming-Lücke geschlossen und jene, die das ORF-Programm via Laptop oder Handy gesehen, aber dafür keine GIS-Gebühr bezahlt haben, zur Kasse gebeten.