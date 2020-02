So schmeckt Fasten: Info und Suppen als Publikumshit

Mehr als 300 interessierte Gäste kamen am Freitag in die Promenaden Galerien Linz, um sich über einen gesünderen Lebensstil zu informieren. Im Mittelpunkt stand das Fasten. Der Küchenchef des Curhauses der Marienschwestern in Bad Mühllacken, Martin Thaller, hatte extra für diesen Anlass verschiedene Fastenspeisen zubereitet. Es gab Suppen, Currys, warmes Frühstück und Tees zu verkosten.

Das schmeckte dem Publikum genauso wie die Informationen übers Fasten und übers gesunde Leben. "Dazu gehört auch eine gesunde Finanzsituation, und zwar in jeder Lebenslage", sagte Manuela Angerer von der VKB Bank.

Wie es sich anfühlt, eine gewisse Zeit aufs gewohnte Essen zu verzichten, darüber hat Elisabeth Rabeder, Leiterin des Curhauses Bad Mühllacken, bereits ein Buch geschrieben. Fasten ist für sie wie eine "Neugeburt mitten im Leben". Mit Fasten und Entlasten könne man jedenfalls viel dazu beitragen, sich in seiner Haut wohlzufühlen, sagte sie in ihrem Vortrag.

"Das Fasten beginnt bereits zwischen den drei Mahlzeiten, die wir pro Tag empfehlen", sagt Oberärztin Petra Wolfinger vom Ordensklinikum Linz. Schon in diesen Essenspausen findet Zellgeneration statt. "Das vermindert auch das Risiko, eine Fettleber zu entwickeln, die mittlerweile als Volkskrankheit gilt."

Abnehmen sei beim Fasten auch nicht das primäre Ziel, "sondern die Stärkung des Stoffwechsels", sagt Kurärztin Regina Webersberger.