So großartig wird der OÖN-Kultursommer

Was darf’s denn sein? Ein Weltmusik-Konzert des großartigen Hubert von Goisern am 19. August auf dem malerischen Gelände der Meierhofwiese unterhalb der Burg Clam? Ein "Weit, weit weg", gemeinsam gesungen und Arm in Arm mit der Liebsten? Oder ein feuriges Konzert des virtuosen Geigenfeschaks David Garrett am 22. oder 23. Juli neben dem mächtigen Linzer Mariendom? Der von den Oberösterreichischen Nachrichten präsentierte Kultursommer bespielt die unterschiedlichsten Genres – und das in großartiger Qualität.

Mehr Kultur: das OÖN-Kulturabo

Mehr als 100 Veranstaltungen umfasst das Angebot und im Herbst geht es munter weiter – mit dem neuen Kulturabo der OÖNachrichten. Gemeinsam mit vier Linzer Kulturstätten – Landestheater, Brucknerhaus, Posthof und Theater Phönix – werden 13 Veranstaltungen zum vergünstigten Abo-Preis von 434 Euro angeboten. Neu ist das Angebot für junges Publikum. Das Abo "Unter 30" bietet fünf Veranstaltungen zum Sonderpreis von 49 Euro an.

Unter anderem umfasst dieser Kulturgenuss einen Besuch der Oper "Die tote Stadt" von Erich Wolfgang Korngold und das Musical "Catch Me If You Can", jeweils im Musiktheater. Macy Gray gibt im Posthof ihr einziges Österreich-Konzert. Im Brucknerhaus ist das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine zu Gast und das Theater Phönix lädt zu "Antigone".

Infos und Abos unter www.nachrichten.at

Klassik am Dom

Seit dem Jahr 2011 wird große Musik unter dem großen Linzer Mariendom zelebriert. Rund 60.000 Menschen sahen bisher das Format „Klassik am Dom“, unter anderen waren José Carreras, Jonas Kaufmann, Martin Grubinger und Katie Melua zu Gast.

David Garrett Bild: Volker Weihbold

Heuer holt das Festival sein 10-jähriges Jubiläum nach. Nach dem Auftakt von Weltklasse-Mezzosopranistin Elina Garanca am Donnerstag geht es bereits heute, Samstag, mit „Jedermann Reloaded Symphonic“ mit Philipp Hochmair & Die Elektrohand Gottes unter der Leitung von Dirigentin Elisabeth Fuchs und der Philharmonie Salzburg weiter.

Am 15. Juli gastiert der britische Hitlieferant James Blunt mit seiner „The Stars Beneath My Feet“-Tour am Domplatz.

Geigenvirtuose David Garrett verzaubert seine zahlreichen Fans am 22. und 23. Juli, der US-amerikanische Sänger und Komponist Gregory Porter kommt mit Band am 29. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Kirch’klang Festival: Von Mozart bis John Malkovich

Das Kirch’Klang-Festival macht aus der (Platz-)Not eine (Kultur-)Tugend – und nutzt mangels großer Konzertsäle im Salzkammergut Kirchen für sich. Bis 21. 8. sind 17 Konzerte, Tanzaufführungen und Vorträge geplant. Festivalleiter Martin Haselböck hat auch im zweiten Jahr ein hochwertiges Programm gestaltet. Die Höhepunkte: am 10. Juli gastiert die Wiener Akademie in der Pfarrkirche Bad Ischl, am 4. August ist das Festival mit John Malkovichs „The Infernal Comedy“ zu Gast im Brucknerhaus Linz, am Wolfgangsee wird zum Abschluss (19. bis 21. 8.) das Genie Mozart gefeiert.

Infos und Tickets: kirchklang.at

Strudengau: Donaufestwochenmit Barockoper

Von 29. Juli bis 18. August lädt Donaufestwochen-Intendantin Michi Gaigg zu zwölf Spielorten im Strudengau, rund um Grein an der Donau, zu Alter Musik mit modernen Kontrapunkten. Herzstück ist wie immer eine Opernrarität auf Schloss Greinburg. Diesmal ist am 6., 7., 12., 13., und 14. 8. Alessandro Stradellas Barockoper „Moro per amore“ („Leben und Sterben für die Liebe“) auf Schloss Greinburg (bzw. Rittersaal) zu erleben.

Moderne Kontrapunkte setzen unter anderem die editta braun company mit Tanz und Florian Palier mit der Uraufführung seines Auftragswerks. Zwei Werke erinnern an den 2019 verstorbenen Balduin Sulzer zu dessen 90er.

Karten: 07268/26 857 und www.donau-festwochen.at

Meggenhofen: Wo der Tod aufs Kreuz gelegt wird

Im Theater Meggenhofen ist die Bühne der Innenhof eines 400 Jahre alten, liebevoll renovierten Bauernhofs. Für die Eigenproduktion „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ wurde das Theater unter der künstlerischen Leitung von Fritz Egger mit dem Bühnenkunstpreis 2021 des Landes prämiert. Das komödiantische Stück, das von Leben und Tod handelt, steht zum Finale der aktuellen Sommersaison in Meggenhofen noch vier Mal auf dem Spielplan: 9., 15. und 16./17. Juli. Dabei betrügt der Brandner Kaspar (Egger) den als Person auftretenden Tod, „den Boandlkramer“ (Reinhold Moritz) beim Kartenspiel und ergaunert zusätzliche Lebensjahre. Ferry Öllinger ist als Erzengel Michael zu erleben. Regie: Martin Leutgeb.

Karten und Infos: Tel. 0664/ 88 21 3374, theatermeggenhofen.at

Frankenburger Würfelspiel

Alle zwei Jahre schlagen 700 Laiendarsteller ein dunkles Kapitel oberösterreichischer Geschichte in Frankenburg auf der größten Naturbühne Europas auf.

Bild: Frankenburger Würfelspiel

Am 15. Mai 1625 ließ der bayerische Graf von Herberstorff 36 Bauern unter der Haushamerlinde um ihr Leben würfeln, nach einem Aufstand der evangelischen Bevölkerung gegen den neuen katholischen Pfarrer. Zu erleben ist das eindrucksvolle Schauspiel von

29. 7. bis 15. 8.

Karten gibt es unter 07683/20 70 70 und auf der Homepage: www.wuerfelspiel.at

Brucknertage: Bruckners „Erste“ und der Muezzin

Die Brucknertage in St. Florian wurden 1997 gegründet und liefern seither Jahr für Jahr Erfrischendes zum musikalischen Schaffen Anton Bruckners. Heuer widmet man sich vom 13. bis 20. August der ersten Sinfonie, die – zusammen mit dem Te Deum – als Premiere gleich zwei Mal mit dem Altomonte Orchester unter Rémy Ballot in der Stiftsbasilika aufgeführt wird (19. und 20. August).

Weitere Höhepunkte des Programms des künstlerischen Leiters Matthias Giesen sind die Internationale Orgelnacht (16. 8.), die Veranstaltung „Musik der Religionen“ mit Sakralgesängen aus Judentum, Islam und Christentum (15. 8.), ein Soloabend am restaurierten Bruckner-Flügel (18. 8.) oder das Frauen-Brass-Quintett „QuinTTTonic“ (17. 8.). Auch ein großartiges Kinder- und Jugendprogramm wird geboten.

Infos und Tickets: brucknertage.at

Jazzfestival Inntöne: Jazzgrößen auf dem Bauernhof

Eingebettet in die sanfte Innviertler Hügellandschaft ist der Buchmannshof des frisch gebackenen Mostdipf-Preisträgers Paul Zauner in Diersbach: Dorthin lädt der Jazz-Trompeter wieder zu seinem Jazzfestival „Inntöne“, heuer von 22. bis 24. Juli. Den Auftakt gibt „Tuba Skinny“ mit einer mitreißenden New-Orleans-Musik.

Weitere Acts: Samara Joy, Hermeto Pascoal Grupo, Alireza Mortazavi/Markus Stockhausen, Nicole Glover Trio, Dana Masters, Christoph Pepe Auer Quartet, Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio, Aguamadera, Mario Rom’s Interzone, Monty Alexander Trio, Jonathan Kreisberg Quartet. Zum Finale kommt das Gerald Clayton Trio. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Angeboten wird zudem ein Shuttle-Service von Passau (Bahnhof) und Schärding.

Alle Infos und Karten unter: www.inntoene.com

Linz – Stadt der Gaukler und Straßenkünstler

Vom 21. bis 23. Juli wird die Innenstadt von Linz wieder zum Zentrum der Gaukler und Straßenkünstler. Zum 34. Mal kommen mehr als 100 internationale Künstlerinnen und Künstler in die Stadt und begeistern mit Comedy, Clownerie, Akrobatik, Tanz, Luftartistik, Feuershows und Jonglage.

Das Linzer Pflasterspektakel Bild: Volker Weihbold

Die Auftritte starten stets zur vollen Stunde an 40 verschiedenen Standorten – am 21. Juli von 16 bis 23 Uhr sowie am 22. und 23. Juli jeweils von 14 bis 23 Uhr.

Informationen unter www.pflasterspektakel.at

Salzkammergut Festwochen: Reigen der Hochkaräter

Die Salzkammergut Festwochen bespielen eine der schönsten Regionen Oberösterreichs mit Kultur von Rang durch alle Genres. Am 9. Juli lockt etwa Kabarett-Star Michael Mittermeier zu seinem Programm „Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück“. Tags darauf, am 10. Juli, folgt auf den Bayer der lyrische Tenor Piotr Beczala im Toscanapark. Der Weltstar des klassischen Gesangs wird beim Open Air des Bruckner Orchesters auftreten.

Im literarischen Sektor erörtert Marie-Luise Stockinger, Burgtheaterschauspielerin aus Oberösterreich, unter dem Titel „Freiwild“ am 16. 7. mit Kollegen (u. a. Robert Reinagl, Valentin Postlmayr) Arthur Schnitzlers gleichnamiges Theaterstück, 125 Jahre nach dessen Erstaufführung in Österreich im Stadttheater Gmunden. Weiters inszeniert Regisseur Franz-Xaver Mayr Schnitzlers „Reigen“ (23. Juli). Zudem lesen Brigitte Karner und Peter Simonischek (Liebesgeschichte in Briefen Schnitzlers, 13. Juli), Chris Pichler und Hermann Beil (Briefwechsel zwischen Adele Sandrock und Schnitzler, 7. August) sowie weiters Sven-Eric Bechtolf und August Zirner (Thomas Bernhards „Der Schein trügt“, 10. August).

Bad Hall: Unbeschwerte Operettenlaune

Ungetrübte Operettenseligkeit bietet noch bis 6. August Franz Lehárs Meisterwerk „Die lustige Witwe“ im Stadttheater Bad Hall. Zu sehen sind in der Regie von Diethmar Straßer u. a. Victoria Leshkevich als Witwe von vielversprechendem Format, Grégoire Delamare als beachtenswerter Danilo – so OÖN-Kritiker Michael Wruss. Und weiter: „Es gelingt, das so wichtige Timing perfekt hinzubekommen, sodass es keine Sekunde langweilig wird.“

Karten und Infos gibt es unter stadttheater-badhall.com

Lehar-Festival Bad Ischl: „Wiener Blut“ zum Auftakt

Die Kaiserstadt wird heuer zur Bühne für drei Neuinszenierungen: Eröffnet wird der Reigen am 9. Juli mit Johann Strauss’ „Wiener Blut“ in der Regie des Intendanten Thomas Enzinger, der dafür eine neue Fassung geschrieben hat, top besetzt mit Thomas Blondelle (Graf Zedlau), Sieglinde Feldhofer (Gabriele), Marie-Luise Schottleitner (Pepi Pleininger) und Volksopern-Haudegen Josef „Bobby“ Forstner (Kagler), der seine Bühnenkarriere 1969 am Linzer Landestheater begonnen hat (bis 28. 8.). Am 16. Juli steigt die Premiere von Paul Linckes pompös aufgemachter Revue-Operette „Frau Luna“ in Regie, Choreografie und unter Mitwirkung von Ramesh Nair in der Rolle von Prinz Sternschnuppe. Das Stück führt in die 1920er-Jahre, diesmal mit Stepptanz und einer riesigen Showtreppe. Die Titelpartie singt und spielt Patricia Nessy, für Bad Ischl hat Enzinger eine musikalische Überarbeitung des rechtefreien Stücks in Auftrag gegeben.

In der halbszenischen Neuinszenierung von Lehárs Operetten-Erstling „Wiener Frauen“ (Premiere: 12. August) ist Volksopern-Mitglied Angela Schweiger zu erleben.

Karten unter 06132/238 39, www.leharfestival.at

Burg Clam: tolle Musik, große Stars

Auch ein Star wie Parov Stelar weiß, was er am OÖN-Konzertsommer hat: „Burg Clam ist ein Wahnsinn. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, aber so schön wie dort ist’s echt kaum wo“, verriet der Lichtenberger Electroswing-Pionier kürzlich in einem Interview. Am 30. Juli lässt das kreative Multitalent dann Taten folgen. Dann stellt der 47-Jährige sein neues Album „Moonlight Love Affair“ im Zuge seiner „Venom“-Welttournee live auf der Meierhofwiese vor.

Parov Stelar Bild: Volker Weihbold

Parov Stelar ist aber nur einer von vielen Stars, die die OÖN ins Mühlviertel holen. So gastieren die britischen Metal-Legenden Judas Priest am 23. Juli im Schatten der Burg, am 5. August schauen Nick Cave & The Bad Seeds vorbei. Die Schmähbrüder Pizzera & Jaus geigen am 12. und 13. August im Doppelpack auf, auch Hubert von Goisern gibt sich die Ehre (19. 8.). Mit einem Konzert von Seiler & Speer am 20. August geht die heurige Saison furios zu Ende.

Das Beste: Der erste Welt-Act für 2023 ist auch bereits fix: Die Hollywood Vampires um Johnny Depp geben sich die Ehre.

Sommertheater: Ein Bühnensommer voller Vielfalt

Von der antiken Komödie bis zum leichten Boulevard-Schwank: Das Angebot für sommerliches Theater ist im ganzen Land breit wie nie. Hier eine Auswahl:

Das Theater im Hof Enns zeigt bis 6. August den Boulevardklassiker „Pension Schöller“ im Innenhof des Florianer Freihauses, bei Schlechtwetter wird im Saal gespielt (Infos und Karten: theater-im-hof.at).

Im Kulturhof Perg feierte gestern die Farce „Perplex“ (nach Marius von Mayenburg) Premiere. Das Stück ist bis 28. Juli zu sehen, bevor von 4. bis 8. August das Tanzstück „Eine Carmen“ in der Inszenierung von Daniel Morales Perez folgt. Infos und Karten: kulturhof-perg.at

Theaterspectacel Wilhering: Mit ihrem Wanderspektakel „MONKS – Zeugen des Unsichtbaren“ führen Autor Rudolf Habringer und Regisseur Joachim Rathke von 13. Juli bis 5. August durch die Stiftsgeschichte. Infos: theaterspectaceltickets.at

Die Burgfestspiele Reichenau zeigen von 14. Juli bis 6. August „Das Wunder von Wörgl“. Karten: 07213/6397, burgfestspiele.at

Das Bauhoftheater Braunau spielt noch bis 6. August die antike Komödie „Lysistrata“ auf dem Kirchenplatz. Infos: bauhoftheater.at

Für das Theater in der Kulturfabrik in Helfenberg inszeniert Andreas Baumgartner heuer einen Klassiker: „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen. Zu sehen von 27. Juli bis 14. August. Infos und Karten: theaterinderkulturfabrik.at

Auf Schloss Tillysburg in St. Florian/Linz ist bis 15. August Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ zu sehen. „Da Jesus und seine Hawara“ wird wieder aufgenommen (bis 13. August), Lisa Wildmann spielt „Angst“ nach Zweig (1. bis 7. August). Infos und Karten: festspiele-schloss-tillysburg.at

Der Kulturpark Traun zeigt von 28. Juli bis 21. August „Don Gil, der betrogene Betrüger“. Infos: Tel. 07229/ 62032, kulturpark.at