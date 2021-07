Mit "Black Widow" leitet Marvel die sogenannte "Phase 4" seines Marvel Cinematic Universums ein. Folgende Blockbuster kommen in den nächsten Monaten in unsere Kinos:Der erste asiatische Marvel-Held (Simu Liu) bekommt es mit dem gefürchteten Mandarin (Tony Leung) zu tun.Die von Angelina Jolie angeführten "Eternals" sind unsterbliche Wesen, die seit Jahrtausenden auf der Erde leben und ihren Bewohnern helfen.Dieses Mal muss der Spinnenmann (Tom Holland) gegen Doctor Octopus (Alfred Molina) und Electro (Jamie Foxx) kämpfen.In seinem zweiten Solo-Film wird Doctor Strange (B. Cumberbatch) von Scarlet Witch (E. Olsen) unterstützt.Bei ihrer Rückkehr ins Marvel-Universum wird Natalie Portman als Jane Foster in die Rolle des weiblichen Thor schlüpfen.