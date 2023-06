So ein Theater im Büro

Ein ungewöhnliches Stück hat morgen in der Linzer Kulturdirektion des Landes an der Promenade 37 Premiere: "Putsch" spielt in den Amtsbüros, die maximal 30 Besucher ab 14 Jahren sind Teil des Stückes. Sie spielen Praktikanten, die den ersten Tag in einer neuen Arbeit verbringen. Dazu werden sie mit einer Brille, Ohrstöpseln und einer Krawatte, die jede Menge Technik enthält, ausgestattet. Zu Beginn verteilen sich die Besucher auf die Büros, während die "echten" Angestellten arbeiten.