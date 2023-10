Ski-WM Saalbach bekommt eigenes Musical

490 Tage vor Start der Alpinen Ski-WM in Saalbach (4. bis 16. Februar 2025) steht ein erster Fixpunkt des Rahmenprogramms fest. Das Salzburger Landestheater entwickelt derzeit ein neues Bühnenstück, das sich mit dem Skifahren beschäftigt. Das Musical "Skiverliebt – Zwei Bretteln, die die Welt bedeuten" soll kurz vor der WM am Landestheater Premiere feiern und während der WM auch zwei Mal in Saalbach aufgeführt werden. Zugleich wird es eine Hamburger Ausgabe des Stücks geben.

"Was das ,Weiße Rössl‘ für den Sommerurlaub ist, soll ,Skiverliebt‘ für den Winterurlaub werden", sagte Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem am Dienstag. Das Musical solle von der Faszination des Skifahrens, den sportlichen Ambitionen einzelner Akteure und dem "österreichischen Gen der Gastfreundschaft" handeln. Das Stück werde in Saalbach spielen und Elemente eines Popmusicals mit dem Format einer Wintersport-Revueoperette vereinen. Das Musical entsteht in Kooperation mit dem Tourismusverband Saalbach und dem Salzburg Tourismus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper