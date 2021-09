Bausteine für Buben, Puppen für Mädchen – die Klischees und die Kluft zwischen den Geschlechtern sind immer noch groß. Auch die virtuelle Welt der Programmierer und Computerexperten ist männlich besetzt. Die "Initiative Digitalisierung Chancengerecht" will diese Kluft überbrücken: Bei einer Veranstaltung zum Titel "Siri, such Programmiererin …" diskutierte Initiatorin Doris Schmidauer am Mittwoch beim Ars Electronica Festival "A New Digital Deal" in Linz mit Expertinnen.