Sinnsuche im Pool

Mit Henrik Ibsens "Peer Gynt" beweist die Kulturfabrik Helfenberg heuer Mut: Die Bühne in der ehemaligen Textilfabrik zeigt die gut aufbereitete, aber anspruchsvolle Nabelschau eines lebenslang Suchenden. Oder, wie man heute sagen würde: alter weißer Mann auf Selbstfindungstrip. Am Mittwochabend war in Helfenberg Premiere.