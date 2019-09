Singender ORF-Moderator Pötzelsberger bei "Willkommen Österreich"

Seit der Ibiza-Affäre und dem damit verbundenen TV-Marathon im "Zeit im Bild"-Studio ist Tobias Pötzelsberger Fixstarter beim ORF. Auch bei den Sommergesprächen mit den Spitzenkandidaten der Parteien wusste der gebürtige Innviertler zu überzeugen. Am Dienstag stand der 36-Jährige in "Willkommen Österreich" dem Moderatorenduo Stermann und Grissemann Rede und Antwort.

"Ich hatte einfach Dienst", erklärte Pötzelsberger auf die Frage, warum er nach Aufkommen des Ibiza-Videos als Moderator zum Handkuss kam. "Das ist in der Früh losgegangen mit den Sondersendungen, da war ich halt schon da. Ich hab' mich zum Glück beweisen können." Er hatte damals gar keine Zeit um Angst zu haben, erinnert sich Pötzelsberger.

Dass Pötzelsberger auch als Sänger und Gitarrist eine gute Figur macht, bewies er anschließend mit einer kurzen Darbietung des selbst komponierten Songs "Show me where your heart is". Mit seiner Band „The More Or The Less“ macht er Musik, die "streichelweicher als Rock" ist (O-Ton Pötzelsberger). Überzeugen Sie sich selbst, der Auftritt ist in der ORF-TVThek abrufbar.

Nach der musikalischen Einlage hatten dann Armin Wolf und Peter Filzmaier die Lacher auf ihrer Seite. In einer Schaltung ins ZiB-Studio "analysierten" sie Pötzelsbergers Auftritt bei Stermann und Grissemann in humorvoller Weise. "Er war schlicht und einfach brillant", attestierte Filzmaier. "Der Mann wäre Bundeskanzler-fähig, schade, dass es für die Kandidatur zu spät ist." Wolf bedankte sich und schickte Filzmaier in seinen Schlafsack unter dem ZiB-Moderationstisch: "Da schlafen Sie ja bekanntlich."