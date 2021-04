Leonard Bernstein sagte über Christa Ludwig in Anlehnung an die bekannteste Zeile aus seiner Operette "Candide": "She is simply the best and the best of all possible human beings."

Die Lieder- und Opernsängerin vereinte Weltruhm mühelos mit Bodenständigkeit. Sie verfügte über das wundervollste Mezzosopran-Timbre ihrer Zeit, so kultiviert wie natürlich. 1994 hatte sie als Klytämnestra mit ihrem 769. Auftritt in der Wiener Staatsoper ihren Bühnenabschied genommen. Nun ist einer der größten Opernstars des 20. Jahrhunderts im Alter von 93 Jahren in Klosterneuburg verstorben.

Dass sie am 16. März 1928 in Berlin und nicht in Aachen geboren wurde, verdankte Christa Ludwig dem Eigenwillen der Mutter, die hochschwanger eigens nach Berlin gereist war, nur um den entsprechenden Eintrag in der Geburtsurkunde zu erhalten. Aufgewachsen ist sie in einem Sängerhaushalt und saß mit sechs Jahren bereits, wie sie gerne sagte, "dem Karajan auf dem Schoß". Der Vater, Anton Ludwig, war Sänger und Opernintendant, die Mutter Eugenie Besalla Altistin und ihre einzige Gesangslehrerin.

1946 debütierte Ludwig im Alter von 18 Jahren an der Oper in Frankfurt als Prinz Orlofsky in der "Fledermaus". Nach Engagements in Darmstadt und Hannover holte sie Karl Böhm 1955 an die Wiener Staatsoper – zunächst prophezeiend, sie werde bei ihm nur den Cherubino singen. Aber die klangschöne Naturstimme entwickelte sich, Ludwig wuchs aus den Hosenrollen heraus und begann eine Weltkarriere. 43 Opernpartien sang sie allein an der Wiener Staatsoper, rund 70 Partien hat sie im Zuge ihrer 50-jährigen Laufbahn insgesamt erarbeitet. Zu ihren Glanzrollen zählten etwa die Marschallin im "Rosenkavalier" von Richard Strauss, die Kundry in Richard Wagners "Parsifal", die Leonore in Ludwig van Beethovens "Fidelio" oder Giuseppe Verdis Lady Macbeth. Dazu kam ein umfassendes Liedrepertoire, bei dem jede Nuance saß.

"Singen muss ein Verströmen von Liebe sein, sonst ist es nach fünf Minuten langweilig", sagte Ludwig in einem Interview zu ihrem 90. Geburtstag. Von "ihren" drei wichtigsten Dirigenten – Böhm, Karajan und Bernstein – habe sie unglaublich viel gelernt. Von Böhm die Genauigkeit, von Karajan die Disziplin, aber von Bernstein "das Wichtigste von allem: die Freiheit".

Von 1957 bis 1970 war Christa Ludwig mit dem Sänger Walter Berry (1929–2000) verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. 1972 heiratete sie den französischen Schauspieler und Regisseur Paul-Émile Deiber (1925–2011).

Der ORF ändert in memoriam Christa Ludwig sein Programm. Im heutigen "Kulturmontag" (22.30 Uhr, ORF 2) wird ein Nachruf gesendet. Anschließend ist das 2018 entstandene Porträt "Mit leichtem Herz und leichten Händen" zu sehen. ORF III widmet Ludwig ebenfalls heute (19.45 Uhr) eine "Kultur Heute"-Spezialausgabe. (pg)