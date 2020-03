Singen mit den OÖN- Teil 1: Alle Vöglein sind schon da

Auf nachrichten.at/wirbleibendaheim finden Sie ab heute bekannte, einfach nachzusingende Kinderlieder mit Text und Noten oder Bewegungsanleitungen. Täglich steht ein neues Lied auf dem Programm.

Teil 1: Alle Vöglein sind schon da (zum pdf: siehe rechts)

Wir wünschen viel Freude beim gemeinsamen Musizieren!

Videos oder Fotos von Ihren Singprojekten mailen Sie bitte an online@nachrichten.at.

Kinderlied-Fahrplan bis Ostern

21.3. Alle Vöglein sind schon da

22.3. Hansl, tanz mit mir (Ennstaler Polka)

23.3. Bruder Jakob

24.3. Summ, summ, summ

25.3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siebenschritt

26.3. Leitl, müassts lustig sein

27.3. Die Vogelhochzeit

28.3. Bibihenderl

29.3. Der Kuckuck und der Esel

30.3. Hammerschmiedgselln

31.3. Brüderchen, komm tanz mit mir

1.4. Hans, bleib da

2.4. Sing ma amoi a Liadl

3.4. Ein Männlein steht im Walde

4.4. Bin i net a schena Hahn

5.4. Backe, backe Kuchen

6.4. Und jetzt gang i ans Petersbrünnerle

7.4. Grün, grün, grün

8.4. Es geht nix über die Gemütlichkeit

9.4. Hänschen klein

10.4. Weißt du, wie viel Sternlein stehen

11.4. Hopp, hopp, hopp

12.4. Widewidewenne

Gemeinsames Singen: Diese Familie macht's vor

Wie stark die gemeinsame Zeit die Kreativität beflügeln kann, zeigen auch Marlies Vallaster und ihre beiden Kinder Emily und Jakob: Die Familie hat auf YouTube zwei "Corona-Quarantäne"-Lieder veröffentlicht, in denen sie zur bekannten Melodie der "Vogelhochzeit" ihren Alltag zuhause besingt. "Mit den Kinderliedern der OÖN werden uns in den nächsten Wochen bestimmt noch einige Verse einfallen", kündigten sie an.

