Sie hütet Schafe, will aber Sängerin werden: Zhina in Gita Faizis Film

In ihrer Heimat Iran ist es Frauen verboten, öffentlich zu singen. Trotzdem ging die 27-jährige Gita Faizi das Risiko ein, in ihrem Kurzfilm „The Plain Sings“ ein „widerständiges Zeichen“ zu setzen, wie die Jury des Jugendmedienfestivals Youki in Wels schreibt.