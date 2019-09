Simply Quartet: Die Kunst, einfach Quartett zu spielen

Aus dem rein chinesischen Ensemble ist ein internationaler Klangkörper geworden, der die Tradition österreichischer Kammermusik mit Leidenschaft pflegt und den Namen zum Prinzip erhoben hat – einfach Quartett spielen. Danfeng Shen und Antonia Rankersberger (Violinen), Xiang Lü (Viola) und Ivan Valentin Hollup Roald (Cello) haben bei Wettbewerben mehrfach erste Preise erzielt und sind auf dem besten Weg zur internationalen Karriere.

Mit vollem Einsatz

Beim "Kalkalpen Kammermusik Festival" gastiert der internationale Kammermusik-Nachwuchstross einmal im Jahr in Oberösterreich. Am Dienstag war das Simply Quartet in der Marienkirche Steyr zu erleben. Mit Haydns D-Dur-Quartett aus op. 76 und Schuberts "Tod und das Mädchen" punkten die vier Musiker mit einem stilistisch sehr authentischen Spiel, ungemein lebendig und beredt, das auch enorm impulsive Steigerungen zulässt und stets den vollen Einsatz aller Beteiligten spüren lässt.

Quartettspiel, das "einfach" der Sache auf den Grund geht und die Intentionen der Komponisten umzusetzen versucht. Das ist speziell bei Schubert plastisch gelungen, indem die tragischen Stellen explosiv gesteigert wurden und so einen schroffen Kontrast zu den sehr lyrisch angestimmten leisen Zwischentönen setzten. Auch bei Carl Nielsens Streichquartett op. 44 war diese interpretatorische Dringlichkeit stets präsent, und man suchte schillernde Klangfarbe, melodischen Gestus und emotionale Expression zu einem packenden Ganzen zu verbinden.

Fazit: Ein großartiges Konzert eines vielversprechenden chinesisch-norwegisch-österreichischen Kammermusikensembles.