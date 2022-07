Simonischek: "Der Jedermann ist Aufklärung für schlichte Gemüter"

In der heiteren Briefnovelle "Die kleine Komödie" beschrieb Arthur Schnitzler 1893, wie ein von der Wiener Hautevolee gelangweilter Lebemann und eine in die Jahre gekommene Schauspielerin die Rückkehr des lustvollen Lebens herstellen, indem sie in andere Rollen schlüpfen. Im Gespräch mit Peter Simonischek (75) lässt sich erahnen, welches Vergnügen ihm das Erarbeiten des Textes mit seiner Frau Brigitte Karner (64) gemacht hat.