Simon Zöchbauer: Der auf der Trompete wie mit einer Feder spielt

"Wenn man so ein Vorbild sieht, so eine Energie spürt, das macht einen Eindruck auf so einen jungen Buben", erinnert sich Simon Zöchbauer an ein Schlüsselerlebnis als Neunjähriger – die marschierenden Blasmusikkapellen in New Orleans. "Die Musik, die Stimmung, die Extrovertiertheit, die Kommunikation, das Lebensgefühl", all das hat ihn fasziniert und ihm offenbart: "Ja, Trompete ist toll!" So toll, dass der 15-Jährige, der soeben den Bundeswettbewerb Prima La Musica gewonnen hatte,