Neue Schau im Lentos: Simon Wachsmuths Kriegstheater

Simon Wachsmuth kennt den Krieg: Er lebte mit seiner Familie in Israel, als 1973 der Oktoberkrieg ausbrach. Er war damals neun: "Ich kann mich noch an die Luftschutzbunker erinnern." Seit Jahren beschäftigt ihn der Krieg auch als Künstler, so auch in der Ausstellung "Böse Geister – Maßnahmen zur Wiederbelebung", die bis 18. Mai im Linzer Lentos zu sehen ist.