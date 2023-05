Simmer heißt die NS-Kanaille, die seinen Großvater verhaftet hat

Der in Schärding geborene Autor und Literaturwissenschaftler Klemens Renoldner erzählt in seinem lesenswerten Buch "Geschichte zweier Angeklagter" von seinem Großvater Alois (1884-1966), Gendarmerie-Major in der Sicherheitsdirektion Linz. Am 13. März 1938, nach dem Einmarsch der deutschen Truppen, wurde Alois Renoldner verhaftet, veranlasst von Oberst Simmer, Renoldners Vorgesetzten – ein fanatischer Nationalsozialist und rücksichtsloser Karrierist.