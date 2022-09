Silvia Schneider: Ich suche mir immer nur besondere Männer aus!

Eigentlich fühlt sie sich jeden Tag so, als habe sie gerade ihre Matura am Linzer Khevenhüller Gymnasium hinter sich gebracht und würde stolz und glücklich aus dem Festsaal schweben, erzählt Silvia Schneider (40). In Wirklichkeit ist das 22 Jahre her und ans Jus-Studium hat sie ein prall gefülltes Berufsleben angeschlossen - als Fernsehmoderatorin, Designerin und Schauspielerin.