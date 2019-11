Die vielseitige Linzer Moderatorin Silvia Schneider bastelt weiterhin emsig an einer veritablen Fernsehkarriere. 2020 bekommt die 37-jährige Mostdipf-Preisträgerin eine Kochsendung im ORF, weitere Fernsehprojekte in Deutschland stehen an. Am kommenden Dienstag, 20.15 Uhr, wird die ehemalige Lebensgefährtin von Andreas Gabalier als Schauspielerin im Krimi "Meiberger" (Die schwarze Witwe) auf Servus TV zu sehen sein.