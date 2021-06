Ihre Stimme klingt ein wenig müde, aber die Freude ist eindeutig herauszuhören: Zwei Tage lang hat Silvia Schneider beim "International Dance Festival Amazing Vienna" im Wiener Intercontinental Hotel mit Danilo Campisi aufgetanzt – und gewonnen.

Das Paar, das auch bei den ORF-Dancing-Stars ins Finale kam, holte sich bei diesem Profi-Tanzturnier in der Kategorie "Pro-Am" (Profi/Amateur, Anm.) in ihrer Altersklasse zwei österreichische Meistertitel in Standard und Latein. Darüberhinaus gab’s in der internationalen Wertung auch noch zwei Vizemeistertitel.

Am Sonntag war deshalb erst einmal "Ausrasten angesagt, denn ich bin ziemlich ausgepowert", erzählt Silvia Schneider beim Telefonat mit den OÖN.

Kein Wunder, denn auch wenn alles so leicht aussieht: Tanzen ist extrem anstrengend und schweißtreibend. "Ein richtiger Hochleisttungssport, aber auch unglaublich toll", schwärmt Schneider. "Ich bin so froh, diesen Sport für mich gefunden zu haben." Die Liebe dazu hat die Moderatorin bei den "Dancing Stars" entdeckt. "Damals ist ein Traum wahr geworden", sagt die 39-Jährige. "Tanzen macht mich extrem glücklich und wirkt befreiend. Darum geb ich das nicht mehr auf."

Für den Erfolg nimmt die Linzerin aber auch einiges in Kauf: "Danilo und ich trainieren sicher drei, vier mal pro Woche – anders geht’s nicht", sagt Silvia Schneider. Und ein Ruhetag muss reichen – die nächste Tanzstunde, die ist nämlich schon wieder heute, Montag, eingeplant.